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Гуменюк: окупанти вивозять із Криму документи, які свідчать про їхню незаконну діяльність

23.05.2023 / 18:30
російські окупанти вивозять із тимчасово окупованого Кримського півострова документи, які свідчать про їхню незаконну діяльність.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі одного з українських телеканалів.

«Міст вони використовують поки що за призначенням, тобто транспортно-логістично, щоб намагатися вивезти все те, що для них є цінним, що може бути цінним також для Міжнародного трибуналу. Серед іншого й документи, які підтверджують їхню незаконну діяльність», – сказала вона.

За словами Гуменюк, російські окупанти максимально забирають з півострова все, що може бути використано проти них. Крім того, за її даними, росіяни вивозять із Кримського півострова членів своїх родин.

Вона також розповіла, що деякі військові рф оформляють відпустки з метою залишити український Крим.

Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти на півострові намагаються розосередити свої склади пального та боєприпасів.

Гуменюк
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