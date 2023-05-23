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Какую помощь получает население страны от игорного бизнеса в Украине

23.05.2023 / 17:34
Какую помощь получает население страны от игорного бизнеса в Украине
Pin-Up Украина продолжает предоставлять услуги в сфере гемблинга и помогать семьям, которые остались без жилья и средств. Pin-Up налоги как часть крепкого фундамента страны.

Pin-Up Украина — это легальная и авторитетная азартная площадка, предлагающая качественное и лицензированное игровое программное обеспечение всем желающим. Несмотря на сложную политическую и экономическую обстановку, выданная компании Pin-Up лицензия подтвердила правильность решения о легализации казино. Бренды продолжают уплачивать налоги, уверенно справляются с техническими и экономическими сложностями, могут выделять ресурсы на благотворительность. В рамках волонтерской помощи игроки рынка регулярно оказывают поддержку гражданам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за ракетных атак и обстрелов из артиллерии.

Гуманитарная помощь для украинских семей

Pin Up налоги исправно попадают в государственный бюджет. Также компания активно оказывает помощь пострадавшим от бомбардировок россии. Сотрудничество непосредственно с нуждающимися людьми, больницами и органами власти позволяет реализовывать гуманитарные проекты, но конечно же существуют некоторые преграды, в виде заказных статей конкурентов, например про Pin Up санкции, которых и вовсе не было. Более 6 миллионов гривен было выделено в самом начале войны для закупки медицинских товаров, предметов первой необходимости, продуктов питания. Они были отправлены в зоны интенсивных боевых действий, такие как Харьковская, Николаевская и Донецкая области, включая город Константиновку. PIN-UP Foundation намерен продолжать гуманитарную инициативу и оказывать поддержку тем, кто наиболее нуждается в содействии.

Команда азартной площадки работает над воплощением ряда благотворительных проектов с целью привлечения внимания компаний, как украинских, так и зарубежных, к проблемам украинского народа и объединения населения. Внутренние переселенцы и люди, которые выехали из страны, продолжают помогать друг другу, поскольку понимают важность поддержки Украины. Гуманитарная помощь предоставляется как большими иностранными корпорациями, так и отдельными украинцами.

Соблюдение налоговой дисциплины

Для того чтобы оказывать поддержку тем, кто потерял свои дома из-за бомбардировок России и вынужден был покинуть оккупированные территории, команда казино решительно продолжает свою работу. Одним из ключевых условий ее успеха является своевременное перечисление Pin-Up налогов в казну страны. Это возможно благодаря четкому пониманию важности поддержки экономической сферы и устойчивому финансовому фундаменту компании. Бренду удалось не только строго соблюсти налоговые обязательства, но и увеличить объем взносов за счет роста прибыли. С момента начала войны представитель игорного бизнеса в Украине выплатил в государственный бюджет более 270 миллионов гривен налогов.

 

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