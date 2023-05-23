Войти | Зарегистрироваться
01:39

среда,
24 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Лісовий: МОН розглядає список шкільних дисциплін, які можна буде скоротити

23.05.2023 / 15:24
Лісовий: МОН розглядає список шкільних дисциплін, які можна буде скоротити
Скорочення кількості шкільних предметів можна використати для того, щоб долучити дітей до вирішення суспільних проблем.

Про це в інтерв'ю Лівому берегу заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий.

За його словами, МОН розглядає список з низки дисциплін, які можна буде скоротити та зробити стислими курсами. При цьому Лісовий вважає, що варто залишити ті знання, які дитина має отримати.

На думку міністра, деякі предмети необхідно осучаснити. Зокрема - працю.

"Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка - це швейні машинки та каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу - в цьому теж немає нічого поганого", - розповів Лісовий.

Крім того, на уроках праці діти можуть бути долучені до розв'язання суспільних проблем. Зокрема, спрямувати зусилля на допомогу військовим та переселенцям, які втратили дім, безпритульних тварин.

"Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом", - додав міністр.

Лісовий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 мая
22 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.