Шмигаль: Наступний опалювальний сезон буде таким самим складним, як і попередній

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У росії будуть забирати закордонні паспорти у своїх громадян
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Reuters: лукашенко брав участь у незаконній депортації дітей з України
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У НКРЕКП розповіли про двоетапне підвищення тарифів на електрику24.05.2023 / 09:10Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про двоетапне підвищення тарифів на послуги з розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на періоди з 1 до 30 червня, а потім із 1 липня до 31 грудня цього року.
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