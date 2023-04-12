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В Україні звинувачують 10 суддів конституційного суду рф

12.04.2023 / 13:19
До суду скеровано обвинувальний акт щодо 10 суддів конституційного суду рф, які причетні до «легітимізації» кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України.

Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

«Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів конституційного суду рф, які причетні до «легітимізації» кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, 2 жовтня 2022 року російські судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «донецької та луганської народних республік», а також частини Херсонської та Запорізької областей.

«Тим самим вони визнали «законними» кремлівські договори про «приєднання» до рф тимчасово окупованих територій України. На той момент конституційний суд росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад кс рф, який підтримав це рішення», - інформує СБУ.

СБУ, судді
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