В Україні звинувачують 10 суддів конституційного суду рф

Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

«Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів конституційного суду рф, які причетні до «легітимізації» кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, 2 жовтня 2022 року російські судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих «донецької та луганської народних республік», а також частини Херсонської та Запорізької областей.

«Тим самим вони визнали «законними» кремлівські договори про «приєднання» до рф тимчасово окупованих територій України. На той момент конституційний суд росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад кс рф, який підтримав це рішення», - інформує СБУ.