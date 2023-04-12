ООН підтвердила загибель 8 500 мирних громадян в Україні

Про це пише СNN із посиланням на Управління верховного комісара ООН з прав людини.

За їхніми даними, від 24 лютого 2022 року до 9 квітня 2023 року було вбито 8 490 мирних жителів, ще 14 244 осіб дістали поранення.

Фактичні цифри, ймовірно, будуть значно вищими, оскільки інформацію з деяких прифронтових точок, як-от Маріуполь і Сєверодонецьк, було отримано із затримкою, а багато повідомлень очікують на підтвердження.

Більшість підтверджених смертей серед цивільного населення було зафіксовано на підконтрольних Україні територіях, які атакує росія.

3 927 людей загинули в Донецькій та Луганській областях, де точаться запеклі бої. На територіях, тимчасово окупованих армією рф, загинуло щонайменше 1 894 мирних мешканців.