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Уряд розширив коло осіб, що мають право на безкоштовне перенавчання

25.03.2023 / 16:05
Уряд змінив Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, розширивши коло осіб, що мають право на безкоштовне перенавчання.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ із посиланням на Мінекономіки.

«Зміни передбачають, що захисники й захисниці, звільнені з військової служби після участі у бойових діях, особи, які отримали поранення, особи з інвалідністю зможуть отримувати ваучери на навчання у розмірі до 26 840 гривень. Такі категорії осіб отримають можливість здобути нові знання і навички в одному із закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти», - зазначила Бережна.

За її словами, ця ініціатива покликана збільшити можливості для інтеграції у ринок праці та підприємництво відповідних категорій населення і для долучення до відбудови України.

Новий порядок визначає перелік документів, які подаються для підтвердження права на отримання ваучера, затверджує нові форми заяви про надання ваучера, форму ваучера, а також передбачає можливість подання заяви про надання ваучера як в паперовій, так і в електронній формі.

Нагадаємо, у центрах зайнятості можна отримати безкоштовний ваучер на здобуття понад 70 професій. Отримати безкоштовний ваучер, що дає особі право на перепідготовку або підготовку за іншою спеціальністю, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця, можуть певні категорії громадян, які не зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

Бережна, перенавчання
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