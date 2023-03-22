Войти | Зарегистрироваться
12:07

воскресенье,
26 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

ISW: На тлі провального "великого" наступу російських військ в рф говорять про українській контрнаступ

25.03.2023 / 13:02
На тлі провального "великого" наступу російських військ в Україні у інформаційному просторі рф все частіше лунають фрази щодо потенційного масштабного українського контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв 24 березня заявив, що в генштабі знають про підготовку Києва до наступальних дій і розглядають власні рішення та відповіді для підготовки до контрнаступу України.

Своєю чергою, як мовиться у звіті, відомий російський мілблогер розповів, що українці поширюють дезінформацію про плани нападу на Білгородську область, щоб відтягнути війська рф до прикордонних районів і дозволити українським силам атакувати інші ділянки фронту.

Водночас, інформують у ISW, ще один мілблогер попередив, що ЗСУ, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити потенціал рф для захисту.

"Великий" російський весняний наступ досягає кульмінації, а інфорпростір рф, схоже, реагує на сповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу із значним занепокоєнням", - розповіли фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни пояснили, що російському військовому командуванню "потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій".

Ключові висновки ISW:

Повідомляється, що маріонетка кремля сергій аксьонов створив в окупованому Криму приватну військову компанію.

Президент рф Володимир Путін провів нараду з радою безпеки, ймовірно, щоб показати себе справжнім і ефективним лідером військового часу.

російські війська вели обмежені атаки на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Генштаб України виправив заяву від 23 березня про відхід російських військ із тимчасово окупованої Нової Каховки.

російська окупаційна влада оголосила про створення проросійського мілітаристського молодіжного руху, спрямованого на "промивання мізків" дітям.

російський уряд ухвалює нові заходи для пожвавлення та усунення корупції, млявості та опору в оборонно-промисловій базі росії

Міністерство оборони Великої Британії 24 березня повідомило, що щонайменше 1 000 російських військовослужбовців, які тренуються на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті (білорусь), передислоковано до росії.

ISW
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 марта
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.