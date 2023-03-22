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Покарання колаборантів та бавовна: експерт назвав головні досягнення СБУ під час війни

25.03.2023 / 19:22
Служба Безпеки України стала одним з флагманів боротьби проти російської агресії та демонструє нову якість роботи.

Служба Безпеки України стала одним з флагманів боротьби проти російської агресії та демонструє нову якість роботи.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Загородній підкреслює, що останнє соціологічне опитування зафіксувало рекордний рівень довіри суспільства до СБУ. «74% довіри. Другі після Армії. Таке зростання довіри пов’язане і з приходом на посаду керівника Василя Малюка. Саме після цього Служба стала одним з флагманів боротьби проти російської агресії та демонструє нову якість роботи. Було проведено ряд вдалих "бавовняних операцій" на територіях, які окупувала Росія, серед яких підрив Кримського мосту та атака дронів на кораблі у Севастопольській бухті», - акцентує політолог.

За словами Завгороднього 95% бавовни на окупованих територіях та вибухів в авто зрадників - справа рук СБУ. «Покарання колаборантів та бавовна - основні досягнення служби під час війни, які забезпечують зростання її популярності, - пише експерт.

«Від початку повномасштабного вторгнення ФСБ та ГРУ не вдалось провести жодного замаху чи теракту в Україні. Хоча Росія регулярно здійснює подібні спроби. Думаю, не в останню чергу такий успіх контррозвідувальних заходів пов'язаний з чистками Служби від зрадників і російських агентів, які відбулись після приходу нового керівництва, - вважає політолог.

Нагадаємо, 25 березня в Україні відзначають день СБУ. Голова Служби Василь Малюк у своєму привітанні підкреслив, що «якщо рік тому першочерговою метою було стримати ворога, то сьогодні ми робимо все, аби пришвидшити звільнення рідної землі».

СБУ, Малюк
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