Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»

Про це повідомив автор законопроєкту, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише Автотема.

За словами народного депутата, чинний закон наразі застарів, він не відповідає потребам учасників ринку обов’язкового страхування. Більше того, не враховує вимоги Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/103/ЄС, тож вимагає якнайшвидшого осучаснення. Законопроєкт № 8300 було подано на розгляд парламенту ще у грудні минулого року, тепер його значно покращили та включили до порядку денного.

Передбачається, що у разі затвердження буде докорінно змінена система ОСЦПВ. Питання, які піднімаються у документі, стосується збільшення суми страхових виплат у разі ДТП, розширення списку транспортних засобів, які обов’язково потребуватимуть страхування, термінів розгляду заяви про страхову виплату тощо.

«Проблемами, які має вирішити законопроєкт, є недосконалість процедур розрахунку, низький ліміт відповідальності страховика, державне регулювання ціноутворення, низька ефективність системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України, обмежена роль держави в контролі за його діяльністю», – уточнив Гетманцев.

Що пропонує змінити законопроєкт

У чинному законі процедура розрахунку з учасниками дорожньо-транспортної пригоди досить недосконала, а суми виплат значно відрізняються від розмірів, встановлених у Європейському Союзі. Щоб наблизитися до вимог Директиви Європейського Парламенту, пропонуються наступні оновлення:

поступово підвищити максимальні розміри страхової виплати;

пришвидшити гарантійні виплати потерпілим замість страховиків-банкрутів (максимум 60 днів, а не роки);

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДПТ, коли пошкодження завдано лише транспорту;

поширити дію страхового покриття на всіх пасажирів автомобіля, через який сталася пригода;

запровадити вільне ціноутворення для включення у систему ринкових механізмів;

зменшити строк розгляду заяви про виплати з 90 до 60 днів;

встановити стандартний перелік документів та визначити підстави для відмови у здійсненні страхової виплати.

Наступний крок – проголосувати за ухвалення у другому читанні в сесійній залі Верховної Ради, а потім направити на підпис президенту Володимиру Зеленському. Данило Гетманцев впевнений, що здійснити заплановане вдасться у поточному році.