Новообразования спинного мозга в основном доброкачественные, поэтому они успешно излечиваются. Но просто вылечить человека недостаточно: важно сделать это таким образом, чтобы не усугубить неврологический дефицит, и не допустить рецидива опухоли в будущем. Вы можете пройти лечение опухолей спинного мозга в Германии, чтобы получить надежные результаты и избавиться от опасного заболевания без последствий для здоровья.

Какие опухоли появляются в спинном мозге

Опухоли позвоночника включают в себя три группы новообразований:

интрамедуллярные опухоли – появляются в спинном мозге;

экстрамедуллярные – за пределами спинного мозга.

В свою очередь экстрамедуллярные бывают интрадуральные и экстрадуральные, в зависимости от того, растут они внутри твердой оболочки или снаружи.

Из вещества спинного мозга растут интрамедуллярные опухоли. Хотя другие виды новообразований вызывают аналогичные симптомы, а для их лечения применяются такие же операции и процедуры, так как даже появляясь в мозговых оболочках или в тканях позвоночного столба, они часто проникают в спинной мозг и сдавливают его.

На опухоли, которые растут из ткани спинного мозга, приходится всего 5% новообразований позвоночника. Среди них 80% случаев приходится на глиомы, которые делят на эпендимомы и астроцитомы. Реже встречаются липомы, ганглиоглиомы, герминомы, лимфомы. Иногда в спинном мозге обнаруживаются метастазы рака другой локализации, например молочной железы или легкого.

Хирургическое лечение

Основа лечения опухолей спинного мозга – хирургическое удаление. Для многих пациентов хирургия – единственный способ лечения, который необходим.

Большинство опухолей спинного мозга доброкачественные. Новообразования 1 степени злокачественности, а также многие опухоли 2 степени удается удалить полностью. В этом случае достигается выздоровление пациента. Однако удаление опухолей 3-4 степени злокачественности редко бывает полным. Обычно их удаляют частично, а затем контролируют заболевание с помощью лучевой и химиотерапии.

Важно, чтобы хирургическое лечение было проведено как можно раньше. В этом случае вылечить заболевание удастся с минимальным неврологическим дефицитом.

Хирургическое лечение в Германии проводится с использованием интраоперационного контроля: соматосенсорные и моторные вызванные потенциалы используются для мониторинга изменений неврологической функции и помогают определить направления для резекции. Врач может понять, какие участки спинного мозга можно удалить без существенного ущерба для пациента, а какие лучше сохранить, чтобы избежать инвалидности.

Эмболизация

До 15% интрамедуллярных опухолей спинного мозга приходится на гемангиобластомы. Они имеют богатую сосудистую сеть.

Для полного удаления опухоли с минимальными последствиями немецкие врачи проводят предоперационную эмболизацию. Это малоинвазивная процедура, которая проводится через разрез на ноге.

Под рентгенологическим контролем врачи доставляют в сосуды эмболы, которые закупоривают питающие опухоль артерии. В результате она уменьшается в размерах, и удалить новообразование полностью, с уменьшением неврологической симптоматики, удается более чем у 90% пациентов.

Лучевая терапия

После нейрохирургии, вторым по значимости способом лечения опухолей спинного мозга считается лучевая терапия. Она используется:

после неполного удаления доброкачественных опухолей;

после всех операций по удалению злокачественных опухолей, даже если врачу удалось выполнить тотальную резекцию;

вместо операции, если её проведение невозможно – как основной способ лечения заболевания.

Лучевая терапия помогает вылечить пациентов с доброкачественными образованиями, и способна очень долго контролировать рост злокачественной опухоли. Она уменьшает риск рецидива любых новообразований после их полного или неполного удаления.

В клиниках Германии для лечения опухолей ЦНС применяются новейшие варианты облучения: IMRT, VMAT, стереотаксическая радиохирургия и радиотерапия, протонная терапия. Радиация доставляется к мишени очень точно, разрушая опухоль, и почти не повреждая здоровые ткани. Во многих случаях за счет высокой точности курс лечения удается сократить – вместо полутора месяцев ежедневного облучения человек проходит 1-5 сеансов лучевой терапии.

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