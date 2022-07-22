Гаряча лінія психологічної допомоги в Україні

Епідемія COVID-19, всесвітній карантин, війна… Такі глобальні події призводять до нормальної психіки людини у стан крайньої нестійкості. І іноді безкоштовна психологічна допомога потрібна тут і зараз.

Далі наводимо контакти із сайту, https://meclee.com/ru/emergency

Телефон довіри в Україні

Консультативну допомогу пропонують практикуючі психотерапевти та психіатри психоневрологічного диспансеру №5 у Києві: (044) 456-17-02; (044) 456-17-25. Фахівці нададуть термінову допомогу по телефону та за необхідності направлять на додаткову консультацію до потрібного лікаря.

Психологічна допомога дітям

Для надання психологічної допомоги дітям в Україні також спеціально створено гарячу лінію – 116-111 (з мобільного); 0(800) 500-225.

Психологічна допомога військовим

Консультативна підтримка та психологічна допомога українцям, які проходять військову службу, надаються фахівцями Кризового центру медико-психологічної допомоги при Інституті ім. Костюка Г. С. Номери телефонів: (068) 770-37-70; (099) 632-18-18; (093) 609-30-03.

Тяжкі розлади

Професійну допомогу як дорослим, так і дітям, які страждають на тяжкі психічні розлади або пережили травматичні події, нададуть у психологічному центрі “Інтеграція”: (067) 594-94-46; (095) 913-69-41; (044) 599-73-93.

Допомога при домашньому насильстві

Безкоштовні психологічні консультації при гендерній дискримінації вдома проводять на Національній гарячій лінії, створеній для запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми, – 0 (800) 500-335; 116-123 (з мобільного).

Допомога жінкам, які постраждали від насильства

Київський міський центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надає професійну підтримку жінкам. Телефонуйте за номером (044) 48-94-448.

Допомога при суїцидальних станах

На питаннях підтримки психологічного здоров'я та профілактики самогубств спеціалізується національна лінія Lifeline Ukraine – 7333.