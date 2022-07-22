Гаряча лінія психологічної допомоги в Україні

Епідемія COVID-19, всесвітній карантин, війна… Такі глобальні події призводять до нормальної психіки людини у стан крайньої нестійкості. І іноді безкоштовна психологічна допомога потрібна тут і зараз.
Далі наводимо контакти із сайту, https://meclee.com/ru/emergency
Телефон довіри в Україні
Консультативну допомогу пропонують практикуючі психотерапевти та психіатри психоневрологічного диспансеру №5 у Києві: (044) 456-17-02; (044) 456-17-25. Фахівці нададуть термінову допомогу по телефону та за необхідності направлять на додаткову консультацію до потрібного лікаря.
Психологічна допомога дітям
Для надання психологічної допомоги дітям в Україні також спеціально створено гарячу лінію – 116-111 (з мобільного); 0(800) 500-225.
Психологічна допомога військовим
Консультативна підтримка та психологічна допомога українцям, які проходять військову службу, надаються фахівцями Кризового центру медико-психологічної допомоги при Інституті ім. Костюка Г. С. Номери телефонів: (068) 770-37-70; (099) 632-18-18; (093) 609-30-03.
Тяжкі розлади
Професійну допомогу як дорослим, так і дітям, які страждають на тяжкі психічні розлади або пережили травматичні події, нададуть у психологічному центрі “Інтеграція”: (067) 594-94-46; (095) 913-69-41; (044) 599-73-93.
Допомога при домашньому насильстві
Безкоштовні психологічні консультації при гендерній дискримінації вдома проводять на Національній гарячій лінії, створеній для запобігання домашньому насильству та торгівлі людьми, – 0 (800) 500-335; 116-123 (з мобільного).
Допомога жінкам, які постраждали від насильства
Київський міський центр гендерної рівності, протидії та запобігання насильству надає професійну підтримку жінкам. Телефонуйте за номером (044) 48-94-448.
Допомога при суїцидальних станах
На питаннях підтримки психологічного здоров'я та профілактики самогубств спеціалізується національна лінія Lifeline Ukraine – 7333.