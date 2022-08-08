Мужская одежда оптом по выгодной цене от производителя

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Какую одежду мужчины покупают чаще всего?

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Рубашки однотонные для торжественных мероприятий или работы в офисе с воротничком, нагрудным карманом и длинными рукавами. Рубашки в полоску, клетку и цветные с рукавами произвольной длины для встреч в неформальной обстановке. Классические брюки, пиджаки и деловые костюмы. Джинсы (классические, зауженные или галифе) в сдержанном стиле и с множеством нашивок, заклепок, молний, потертостей ткани и других декоративных элементов.

Для мужчин пожилого и среднего возраста можно подобрать одежду сдержанных тонов. Молодежь не боится экспериментировать и с удовольствием покупает яркие модели цвета, хаки, оранж, бордо, насыщенная зелень, нежные оттенки голубого, синего и даже фиолетового цвета. Представители сильного пола ценят комфорт и с удовольствием покупают спортивные модели:

легкие футболки для жарких дней из хорошо пропускающего воздух трикотажа;

спортивные брюки;

шорты из плотного трикотажа, хлопковой ткани, денима и плащевки для прогулок, пляжного отдыха, поездок на электросамокате или велосипеде;

облегченные спортивные костюмы из дышащей ткани и демисезонные утепленные варианты с начесом для домашнего отдыха, занятий спортом в зале и на открытом воздухе;

худи с капюшоном и вместительным карманом кенгуру;

куртки трансформеры с отстегивающимся капюшоном и рукавами.

Мужчины предпочитают сразу покупать все необходимое, поэтому желательно иметь возможность предложить покупателям носки, нижнее и нательное белье.

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