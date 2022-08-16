Как выбрать обувь для школьника

Собрать ребенка в школу не такая уж простая задача. Родителям нужно позаботиться о наличии канцтоваров, одежды и, конечно, же обуви. При этом в гардеробе у мальчика должно быть несколько пар. Обязательно нужно купить туфли на 1 сентября. Также следует приобрести осенние и зимние ботинки для мальчика в соответствии с его вкусом. Кроме того, у школьника должна быть сменка и кроссовки для физкультуры. Родителям нужно внимательно отнестись к выбору обуви. Стопа ребенка проходит активную фазу формирования. Неправильно подобранная обувь может привести к проблемам со здоровьем. Ниже разберемся, что нужно учитывать при покупке разной обуви для мальчика школьного возраста.

Размер – самый важный критерий выбора

Недопустимо покупать ребенку обувь на вырост. Если речь идет об уличных кроссовках, туфлях или ботинках, то нужно оставлять зазор 10-15 мм. Но не стоит приобретать слишком просторную обувь. Мальчик будет ее волочить, из-за чего может споткнуться и упасть. Кроме того, обувь не по размеру негативно отражается на формировании стопы. Поэтому нужно приобретать пару точно по размеру в тот сезон, в какой она будет носиться.

Желательно покупать обувь после обеда, когда она станет больше под воздействием употребленной за день жидкости. На примерку нужно взять носки той же плотности, которые будут надеваться вместе с обувью.

Особенности выбора сменки

Дети проводят в школе несколько часов в день, поэтому нужно подбирать максимально удобную сменку. Желательно купить туфли из натуральной кожи. Сам по себе материал эластичный, он легко принимает форму стопы ребенка. Кроме того, кожа устойчива к любым нагрузкам и неприхотлива в уходе. Она сохранит свой изначальный вид на протяжении длительного времени. Обратите внимание, чтобы была перфорация. Она нужна, чтобы обеспечить вентиляцию.

Если кожаная обувь вам не по бюджету, то можно купить пару из текстиля с вставками из сетки.

Не стоит покупать ортопедическую обувь. Ее ношение назначает специалист.

Обувь для спорта

Главное требование к кроссовкам или кедам для тренировок – хорошая вентиляция. Ее обеспечат сетчатые вставки. Обратите внимание, что к обуви для занятий разными видами спорта предъявляются особые требования. Поэтому при выборе обуви для конкретного вида спорта нужно обговорить нюансы с тренером.

Обувь для улицы

У ребенка должно быть несколько пар уличной обуви на разные сезоны. Так, на лето нужно приобрести сандалии с крепким креплением пятки. Она должна быть крепко зафиксирована. На осень и весну пригодятся ботинки. На зиму нужно купить непромокаемые сапоги с натуральным или синтетическим утеплителем. Верх может быть выполнен из кожи, нубука, мембраны. Важно, чтобы подошва была протекторной.

Общие рекомендации

Выбирайте обувь вместе с ребенком. Новая пара должна ему нравиться. Кроме того, участие в выборе обуви и одежды поможет в формировании собственного вкуса и стиля. А совместный шопинг пойдет на пользу отношениям с родителями.