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Какие витамины для ногтей выбрать

30.06.2022 / 17:49
Какие витамины для ногтей выбрать
Каждая женщина мечтает о красивом маникюре и красивых ногтях. Но постоянное соприкасание с лаками, химическими средствами, биохимией истончают ногтевую пластину. По ногтям можно определить здоровье человека. Чтобы поддерживать здоровье и красоту ваших ногтей, перейдите по ссылке https://med-magazin.ua/cat_368.htm/dlja-volos-nogtej-i-kozhi/, тут вы сможете подобрать правильный комплекс витаминов для ногтевой пластины.

Каждая женщина мечтает о красивом маникюре и красивых ногтях. Но постоянное соприкасание с лаками, химическими средствами, биохимией истончают ногтевую пластину. По ногтям можно определить здоровье человека. Чтобы поддерживать здоровье и красоту ваших ногтей, перейдите по ссылке https://med-magazin.ua/cat_368.htm/dlja-volos-nogtej-i-kozhi/, тут вы сможете подобрать правильный комплекс витаминов для ногтевой пластины.

О роли витаминов и минералов для ногтей

Определенные витамины и минеральные вещества в комплексе друг с другом помогают поддерживать прочность, красоту и здоровье ногтей.

  • Витамин В7 (биотин) - укрепляет ногтевую платину, увеличивая ее толщину и уменьшая ломкость. Содержится в лососе, курином мясе, бананах, дрожжах, печени, цельнозерновом хлебе.
  • В12 (цианокобаламин) - недостаток этого витамина ухудшает внешний вид и состояние ногтевой платины. Вертикальные полосы,белые полоски (когда говорят, что ноги “цветут”) напрямую связаны с этим витамином. Находится он в печени, морепродуктах, яйцах, говядине, злаковых растениях.
  • В9 (фолиевая кислота) - борется с ломкими ногтями и секущимися волосами. Содержится в таких продуктах как манго, кукуруза, авокадо, брокколи, апельсины.
  • D (кальциферол) - этот витамин действует в общем на всю костную систему, помогая усваиваться кальцию и фосфору в тонком отделе кишечника. Витамин Д укрепляет ногтевую пластину и способствует росту ногтей. Этот витамин образуется в организме под воздействием ультрафиолетовых лучей, а также попадает из пищи (козье, коровье молоко, твердые сыры, различные виды жирной рыбы, морепродукты).
  • Витамин А (ретинол) и витамин Е (токоферол) - в масляных растворах хорошо ухаживают за кутикулой, питают ногтевую пластину, укрепляя ее. Содержатся в подсолнечном масле, миндале, куриных и перепелиных яйцах, говяжьей печени и т.д.
  • Железо - от этого микроэлемента зависит форма ногтевой пластины, ее рельеф. Много железа можно найти в печени, почках, субпродуктах и яблоках.
  • Если ногтевая пластина неровная, то на это может указывать недостаток кальция, ведь именно кальций укрепляет ногти. Миндаль, чеснок, сардины, яичная скорлупа, пармезан - это те продукты, которые богаты кальцием.
  • Магний обеспечивает рост ногтей, отвечает за их форму. При недостатке этого минерала на ногтях образуются вертикальные выступы. Большое содержания магния в зеленых овощах, арахисе, кешью, миндале, пшеничном зерне.
  • Жирные омега-3 кислоты тоже играют немаловажную роль для ногтей. Они оказывают питательное действие, обладают противовоспалительным эффектом, придают ногтям естественный блеск и обеспечивают здоровый рост. При низком уровне омега-3 в организме ногти склонны к сильной ломкости. Эти жирные кислоты находятся в орехах, льняном масле, сое, яйцах, различные сорта жирных рыб.
  • Белок - важная составляющая для организма в целом. Сама ногтевая пластина состоит из кератина, который является белковой структурой в виде ороговевшего эпидермиса. При недостаточном употреблении белка ногти становятся хрупкими, тонкими и ломкими. Белка много в мясе, яйцах, молочной продукции, можно также употреблять растительные белки, которые находятся в сое, чечевице, бобах, горохе, фасоли.

Нужно ли употреблять витамины для ногтей?

Роль и необходимость витаминов и минеральных веществ в организме, расписана выше. Рацион питания, каков бы ни был, не всегда может обеспечить вас нужным запасом витаминов, особенно в разные сезоны года. Поэтому периодически рекомендуется принимать комплексы витаминов, которые действуют на организм в целом. Ведь роль одного и того же витамина разнообразна для всего организма.

Витамины принимаются на протяжении 1-2 месяцев с перерывом в месяц, затем повторите. Рекомендуется менять витамины при повторном их употреблении.

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