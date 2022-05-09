Парфюмерия Tom Ford

Американский молодой бренд выпускает изысканные и элегантные ароматы, в которых переплетаются роскошь, смелость, сексуальность и гламур. Создатель духов Том Форд считал, что парфюм имеет для человека такое же большее значение, как и красивая одежда. Поэтому серьезно и ответственно подходил к созданию каждой композиции.

При создании каждого запаха тщательно выбиралось первоклассное сырье, каждый компонент лично проверялся парфюмером. Творец не боялся экспериментов, поэтому смело сочетал абсолютно неординарные ингредиенты между собой. Неудивительно, что парфюмерия от Tom Ford – это невероятные композиции, которые открываются по-новому.

Популярные парфюмы от бренда

Все духи Том Форд помогают выразить свою индивидуальность и выпустить на волю потоки безудержной энергии. Ароматы придают смелости, позволяют почувствовать себя раскрепощенным и еще более привлекательным. Самыми продаваемыми продуктами являются:



Orchid Soleil – сладкий и игривый аромат, в котором чувствуются сливочные и ванильные нотки, красная лилия и орхидея.

Oud Wood – парфюм с сильным древесным характером, украшенный пряностями. Сладости придают ваниль и бобы тонка.

Velvet Orchid – таинственный и загадочный запах, привлекающий цветочным разнообразием из черной орхидеи, жасмина, гиацинта и магнолии. Ощущается пьянящий коктейль из рома и горького меда.

Noir. В интригующем, насыщенном и пряном мужском аромате умело сочетаются аккорды фруктов, цветов и специй. Парфюм завораживает чувственным шлейфом, который раскрывается в течение всего дня. Noir Eau de Toilette дополнен зелеными и цитрусовыми нотами.

Tobacco Vanille – сладкая ванильная композиция, окутанная табачной дымкой. Слышны ноты копченых сухофруктов, острых специй, горчинка черного шоколада.

Soleil Blanc – восточный женский запах, приправленный сладким кокосом, фисташками и кардамоном, туберозой и иланг-илангом. Многокомпонентная композиция вдохновляет и пробуждает эмоции.

Neroli Portofino Collection придется по вкусу поклонникам легких и романтичных ароматов. Освежают водные и цитрусовые ноты, придают легкой сладости и пряности лаванда, иланг-иланг и нероли.

Tom Ford Black Orchid – главный бестселлер бренда!

Основой парфюмированной воды стала черная орхидея. Новый сорт цветка был специально выведен ботаниками. Уникальный аромат Том Форд Блэк Орхид покорил сердца многих женщин и мужчин, устоять перед его магией практически невозможно! В теплой, пряной и слегка сладковатой композиции чувствуется черный трюфель, смородина и специи. Шоколадный шлейф впечатляет своим таинственным звучанием.