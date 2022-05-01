Безопасна ли одномоментная имплантация зубов

Сегодня, когда речь идет про одномоментную имплантацию зуба, у пациентов возникает вопрос, так ли безопасна процедура, как о ней рассказывают. Конечно же, если проходить эту процедуру в первой попавшейся клинике, то результат может быть не гарантирован.

Некачественный имплантат может отвергнуться костной тканью. По факту, металлический корень просто не приживется из-за того, что он изготовлен из некачественного металла. Если же одномоментная имплантации зуба проходит в стоматологии «Skyclinic» — результат всегда будет гарантированно качественным.

В клинике используются исключительно качественные, импортного производства металлических стержни, которые являются корнем, искусственной основой для установки коронки.

Условия полной стерильности при одномоментной имплантации зуба

Однозначно в современной клинике используются только одноразовые инструменты и качественно простерилизованные приборы, с помощью которых проводится одномоментная имплантация зуба. Пациенты защищены на 100 %, заражение какой-либо инфекцией сводится к нулю благодаря стерильности и высококлассным навыкам врачей в области имплантологии.

Длительность процедуры

Сегодня одномоментная имплантация зуба проходит буквально за 2-3 дня. Первый этап — это удаление испорченного моляра или резца. В этот же день в лунку устанавливается металлический имплантат. По истечению 2-х дней пациент приходит в кабинет к доктору снова, для того чтобы была проведена одномоментная имплантация зуба с использованием металлокерамической или циркониевой коронки.

Какой вид коронки установить, решает сам пациент, исходя из своих финансовых возможностей. Ведь цирконий стоит дороже, металлокерамика, соответственно, дешевле. То есть на второй или третий день пациент выходит из кабинета стоматолога с уже полностью установленным имплантатом.

Рекомендации от специалистов

Естественно, когда пациент получает процедуру одномоментной имплантации зуба, после ее проведения, он сразу же получает полный спектр рекомендации о том, как вести себя в первое время после проведения операции, как ухаживать за имплантатом.

При выполнении всех рекомендаций доктора, результат проведенной операции будет великолепен. Искусственный зуб абсолютно не удастся отличить от собственных зубов пациента. Улыбка вновь станет полноценной и удивительно красивой.