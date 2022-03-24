Развиваем ребенка с играми в домик для кукол

Кукольный домик — игрушка, которая недооценена многими родителями, а зря. Он выполняет развивающую и обучающую функции и очень помогает в организации воспитательного процесса. Родителям, как девочек, так и мальчиков не помешает освоить несколько базовых игр с кукольным домом, чтобы эта игрушка принесла максимум пользы.

Преимущества и польза кукольного дома

Чем именно может быть полезен домик для кукол для малыша? Прежде всего, это такие аспекты:

Улучшение памяти. Можно предложить ребенку игру под названием «Вспоминалка». Предложите запомнить расположение мебели и других предметов в домике, после чего спрячьте их и попросите ребенка назвать недостающие предметы. Другой вариант игры – показать малышу эти предметы, предложить их запомнить и спрятать, а ребенок должен перечислить и описать эти предметы. Когда малыш угадывает предметы, предлагайте ему расставлять их по местам. Начинайте с пары-тройки предметов и постепенно добавляйте количество предметов. Мелкая моторика. Подскажите дошкольнику, какие действия стоит делать с домиком: от перестановки мебели до наведения порядка в домике. Воображение и образное мышление. В этой задаче поможет игра «Нарисуй-ка». Предложите ребенку, не смотря на домик, нарисовать его как можно более детализировано. Чтобы успешно выполнить это задание, ребенок будет мысленно представлять себе домик, и переносить воспоминания на альбомный лист. Помогайте малышу, задавая наводящие вопросы, например, такие как: «Сколько этажей в твоем домике?», «Какого цвета диван?», «Сколько кукол в нем живет?» и т.п. Еще одна полезная игра называется «Мой день» – она поможет малышу рассказать о своем дне (например, в детском саду – ведь далеко не все дети готовы рассказывать о том, как прошел их день на словах). А чтобы узнать, как малыш хочет отпраздновать свой День рождения, предложите ему игру «В моем домике сегодня праздник». Помогите ему подготовить подарки, слепить торт из легкого пластилина, придумать поздравления и т.д. Изучение правил дорожного движения. Постройте с ребенком вокруг домика «шоссе» и объясните ребенку, как его куклы должны переходить дорогу, почему нельзя играть на автотрассе или на обочине и т.п.

Как видите, кукольный дом – это отличное подспорье для организации воспитательного процесса в ненавязчивой форме, а также возможность развития определенных навыков и качеств малыша.