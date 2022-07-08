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На Виннитчине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам

06.07.2022 / 12:05
На Виннитчине митрополит УПЦ передал гуманитарную помощь беженцам
Источник: Центр информации УПЦ
Гуманитарную помощь предоставил Международный благотворительный «Украинско-германский фонд»

В Винницкой области митрополит Варсонофий передал гуманитарную помощь вынужденным переселенцам.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, владыка привез помощь беженцам, проживающим в селах Потоки и Рыжавка.

Вместе с архипастырем продукты и предметы первой необходимости от Браиловского женского монастыря передавала настоятельница обители игуменья Антония (Стеценко).

Гуманитарную помощь предоставил Международный благотворительный «Украинско-германский фонд».

Как сообщалось ранее, ранее митрополит Варсонофий передал помощь и продуктовые наборы семьям раненых во время боев военным ВСУ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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