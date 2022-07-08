В столице Социальный отдел УПЦ кормит бездомных на вокзале

«Миссия Милосердия» посетила бездомных и нуждающихся на Южном железнодорожном вокзале столицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», православные волонтеры накормили горячим обедом более 30 бездомных.

Ранее сотрудники «Миссии милосердия» Синодального социально-гуманитарного отдела Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь жителям Центра комплексного обслуживания бездомных в селе Ясногородка на Киевщине.

Людям, на старости лет оставшимся без собственного жилья, привезли ходунки и инвалидные коляски, угостили сладостями.

Желающие могут поддержать «Миссию милосердия» по реквизитам.