Черниговское духовное училище УПЦ принимает на учёбу будущих регентов

Черниговское духовное училище Украинской Православной Церкви объявила прием документов на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.com.ua, учебное заведение осуществляет профессий чтеца, регента, псаломщика, псаломщика-регента

«Училище проводит набор на два отделения – пастырско-богословское и регентское. Желающие могут дополнительно заниматься на иконописных курсах. После окончания учебы выдаются дипломы по специальностям: чтец, регент, псаломщик, псаломщик-регент. С дипломами младшего бакалавра выпускники могут проходить приходское послушание или продолжить обучение в средних духовных и светских учебных заведениях», – говорится в сообщении.

Заявление на вступление (с указанием даты рождения и названия епархии, из которой поступает абитуриент) следует подавать дистанционно по адресу: [email protected]

Вступительные экзамены начнутся 23 августа, заезд абитуриентов и подача документов – 21 августа.

Детали можно узнать тут.