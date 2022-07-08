Войти | Зарегистрироваться
13:13

пятница,
08 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Черниговское духовное училище УПЦ принимает на учёбу будущих регентов

06.07.2022 / 11:25
Черниговское духовное училище УПЦ принимает на учёбу будущих регентов
Источник: Центр информации УПЦ
Вступительные экзамены начнутся 23 августа, заезд абитуриентов и подача документов – 21 августа

Черниговское духовное училище Украинской Православной Церкви объявила прием документов на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.com.ua, учебное заведение осуществляет профессий чтеца, регента, псаломщика, псаломщика-регента

«Училище проводит набор на два отделения – пастырско-богословское и регентское. Желающие могут дополнительно заниматься на иконописных курсах. После окончания учебы выдаются дипломы по специальностям: чтец, регент, псаломщик, псаломщик-регент. С дипломами младшего бакалавра выпускники могут проходить приходское послушание или продолжить обучение в средних духовных и светских учебных заведениях», – говорится в сообщении.

Заявление на вступление (с указанием даты рождения и названия епархии, из которой поступает абитуриент) следует подавать дистанционно по адресу: [email protected]

Вступительные экзамены начнутся 23 августа, заезд абитуриентов и подача документов – 21 августа.

Детали можно узнать тут.

Источник: Inpress.ua
Чернигов, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июля
7 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.