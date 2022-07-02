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В Хмельницком верующие УПЦ купили для пограничников квадрокоптер

02.07.2022 / 16:30
В Хмельницком верующие УПЦ купили для пограничников квадрокоптер
Источник: Центр информации УПЦ
С первых дней войны прихожане храма Святых новомучеников и исповедников земли нашей собирают средства на нужды армии

В Хмельницком настоятель храма Святых новомучеников и исповедников земли нашей протоиерей Олег Яворский передал представителям Государственной пограничной службы Украины квадрокоптер.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой епархии, квадрокоптер был преобретен на средства прихожан церковной общины.

С первых дней войны прихожане храма собирают средства на нужды армии. Они уже не раз покупали воинам продукты и одежду. На этот раз верующие откликнулись на просьбу военнослужащих о беспилотном летательном аппарате. Приобрести квадрокоптер помогли волонтеры, сотрудничающие с храмом.

«Пусть этот маленький дрон поможет вам в большом деле защиты нашей Родины. А мы и дальше будем поддерживать Вооруженные силы Украины, усиленно молиться за всех, кто защищает нашу землю и просить у Бога милости и мира», – сказал отец Олег, вручая военным беспилотник.

Источник: Inpress.ua
ВСУ, УПЦ, Хмельницкая епархия
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