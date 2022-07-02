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На Черкащине глава ОТГ сорвал освящение храма УПЦ

02.07.2022 / 16:05
На Черкащине глава ОТГ сорвал освящение храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Полиция во главе с майором Кошевым проявила полное бездействие

На Черкащине в селе Кононовка глава Шрамковской ОТГ сорвал великое освящение храма Украинской Православной Церкви в честь святителя Николая Чудотворца.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, в день освящения вход в новый храм религиозной общине УПЦ и духовенству во главе с митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием преградил глава Шрамковской ОТГ Анатолий Куля с группой поддержки.

В епархии рассказали, что на вопрос, на каком основании глава ОТГ нарушает Конституцию Украины (ст.35), Закон о свободе совести (ст.4) и Уголовный кодекс Украины (ст.180), препятствуя совершению богослужения, он ответил, что «во время военного положения запрещены какие-либо массовые мероприятия, в том числе и религиозные».

На возмущение прихожан УПЦ, глава ОТГ предложил им расходиться по домам. Все это происходило на фоне криков группы поддержки – «активистов», выкрикивавших стандартные слова пропаганды о «вражеской Церкви».

Также в Черкасской епархии отметили, что полиция во главе с майором Кошевым проявила полное бездействие. Полицейские спокойно смотрели, как нарушаются права верующих граждан Украины, верующих «не той верой» и принадлежащих «не к той Церкви».

«Конечно, верующие без большого напряжения могли бы сами оттеснить нарушителей закона от храма и войти для совершения богослужения в построенный собственными силами храм, но митрополит Феодосий не благословил так поступать, сказав, что Дом Божий должен освящаться в мире и согласии, а не под чью-то ругань, хоть бы она от нас и не зависела», – добавили в епархии.

По факту преступления при участии председателя ОТГ и по факту бездействия полиции во время совершения преступления община УПЦ собирается подаст заявления в Прокуратуру, Управление полиции и СБУ.

«Сегодняшняя ситуация в селе Кононовка Черкасской епархии еще раз засвидетельствовала перед всеми верующими, что Церковь Христова всегда была, есть и будет гонима людьми «века сего», не смотря на ее добрые дела и мировоззренческую позицию, которую она будет занимать в обществе», – подытожили в Черкасской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черкасская епархия
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