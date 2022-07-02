В Почаевской духовной семинарии УПЦ началась вступительная кампания

Почаевская духовная семинария Украинской Православной Церкви объявила набор студентов на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, учебное заведение осуществляет подготовку кандидатов для пастырского служения.

«После окончания ПДС выпускники получают диплом бакалавра богословия, позволяющий им приступить к приходскому служению или продолжить обучение в магистратуре духовной академии», – говорится в сообщении.

В духовной школе работают стационарная и заочная формы обучения.

Документы можна подать с 20 июня по 21 августа. Вступительные экзамены в ПДС на дневное отделение будут проводиться с 22 по 24 августа.

Подробности и контакты можно узнать тут.