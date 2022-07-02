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На Тернопольщине неизвестные совершили надругательство возле входа в храм УПЦ

02.07.2022 / 15:00
На место происшествия были вызваны полицейские, которые зафиксировали негативный инцидент

На Тернопольщине неизвестные совершили акт надругательства возле входа в храм Украинской Православной Церкви в селе Кордышев Кременецкого района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбуке Шумщина Православная, 1 июля перед началом богослужения настоятель и прихожане обнаружили при входе в храм разлитую свиную кровь.

Отмечается, что на место происшествия были вызваны полицейские, которые зафиксировали негативный инцидент.

«Надеемся виновные будут привлечены к ответственности. Не желают отдельные лица молиться и просить помощи у Господа в защите нашей Украины и победы над агрессором. По делам их узнаете их, свидетельствует нам Священное Писание. Явно у этих людей дела темные, злые, не Божьи. Прости им Милосердный Господи, ведь не понимают что творят, будучи омрачены грехом, злобой, ненавистью», – говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Тернопольская область
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