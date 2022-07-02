На Тернопольщине неизвестные совершили надругательство возле входа в храм УПЦ

На Тернопольщине неизвестные совершили акт надругательства возле входа в храм Украинской Православной Церкви в селе Кордышев Кременецкого района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбуке Шумщина Православная, 1 июля перед началом богослужения настоятель и прихожане обнаружили при входе в храм разлитую свиную кровь.

Отмечается, что на место происшествия были вызваны полицейские, которые зафиксировали негативный инцидент.

«Надеемся виновные будут привлечены к ответственности. Не желают отдельные лица молиться и просить помощи у Господа в защите нашей Украины и победы над агрессором. По делам их узнаете их, свидетельствует нам Священное Писание. Явно у этих людей дела темные, злые, не Божьи. Прости им Милосердный Господи, ведь не понимают что творят, будучи омрачены грехом, злобой, ненавистью», – говорится в сообщении.