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На Черкащине освятили храм УПЦ 19 века

10.01.2022 / 14:40
На Черкащине освятили храм УПЦ 19 века
Источник: Центр информации УПЦ
После освящения в храме была совершена Божественная литургия

На Черкащине в селе Гельмязов освятили храм 19 века в честь Святой Троицы Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cherkasy.church.ua, чин великого освящения совершил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий.

Перед началом архиерей рассказал прихожанам о значении священнодействия и поздравил присутствующих с тем, что они являются непосредственными свидетелями и участниками этого радостного события.

«Современный Троицкий храм был построен в 1841 году в стиле ампир. Колокольня увенчана высоким шпилем. За Алтарем похоронены строитель и первый священник этого храма. Храм закрыт в хрущевское время, а открыт в 1991 году», - сообщается на сайте Черкасской епархии.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

Также митрополит Феодосий раздал всем детям сладкие подарки.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черкасская епархия
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