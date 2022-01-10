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Управделами УПЦ объяснил, как преодолеть тревогу за будущее в новом году

10.01.2022 / 12:45
Управделами УПЦ объяснил, как преодолеть тревогу за будущее в новом году
Источник: Центр информации УПЦ
Если мы хотим безоблачного и процветающего будущего, то следует всю нашу жизнь строить на вере в Бога

Для того, чтобы сохранить себя от ожиданий постоянных кризисов и катастроф в новом году, необходимо довериться Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vesti.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В лучшем случае нам дано увидеть некие тенденции, которые проявляются затем в тех или иных процессах. Однако мы не можем четко спрогнозировать весь спектр совершающихся вокруг нас действий и шагов. Иногда даже малейший, со стороны кажущийся ничтожным, момент способен, подобно искре в пороховом погребе, вызвать глобальные последствия и тотально переписать историю. Именно поэтому для верующего человека вопрос об ожиданиях от нового года не является чрезмерно актуальным. Ведь фактически мир с его суетой живет как белка в колесе. Каждый год он сталкивается с вызовами и угрозами. Просто их названия разнятся», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что нам выбраться из плена постоянных страхов и тревог поможет доверие Богу.

«Простота данных слов не умаляет глубины их содержания. Нам попросту иногда очень тяжело осознать, что никакие блага невозможны без Источника этих благ. И что их получение никак не зависит от всех наших политических, экономических и технологических достижений. Все находится в руках Божьих и без Него все наши попытки «создать лучший мир» тщетны», - сказал управделами УПЦ.

Он напомнил слова святителя Николая Сербского о том, что мир без Бога есть колыбель войны, и выбирая жизнь с Богом, человечество выбирает мир.

«Всем нам необходимо каждый новый год возвращаться к одному и тому же выводу, а именно -если мы хотим безоблачного и процветающего будущего, то следует наш дом (всю нашу жизнь, все наши решения и дела) строить на камне (уповании и вере в Бога). Тогда он устоит среди любых бурь и потрясений. Какие бы названия они не имели в каждом нового году», - подытожил владыка.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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