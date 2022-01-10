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В Одессе православная молодежь УПЦ провела большой Рождественский флешмоб

10.01.2022 / 12:14
В Одессе православная молодежь УПЦ провела большой Рождественский флешмоб
Источник: Центр информации УПЦ
По улицам Одессы проехали украшенные и гирляндами трамваи, в которых хоровые коллективы Одесской епархии исполнили рождественские песни и колядки

В Одессе Молодежный отдел Одесской епархии Украинской Православной Церкви провели Рождественский флешмоб в общественном транспорте.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, православная молодежь совместно с КП «Одесгорэлетротранс» организовали традиционный парад рождественских трамваев.

По улицам Одессы проехали украшенные и гирляндами трамваи, в которых хоровые коллективы Одесской епархии исполнили рождественские песни и колядки. В завершении поездки все хоровые коллективы собрались у рождественского вертепа, установленного на Старосенной площади.

Колядников ждали сотни одесситов и гостей города. Взрослые и дети присоединились к параду, стали пассажирами праздничных трамваев, а также электробусов, которые впервые участвовали в Рождественском параде.

«Улыбки, поздравления, радостные лица – это итог нашего сегодняшнего традиционного рождественского флешмоба. Пусть эти радостные эмоции никогда не покидают. Как год начали, с молитвой, с поздравлением друг друга, с радостью на сердце, пусть так Господь и сохраняет в течении всего года в этом настроении, в здравии и крепости», – отметил председатель Молодежного отдела протоиерей Максим Омельченко.

Трамвайная и электробусная колонны соединились на Старосенной площади, где народные гуляния продолжились: все желающие смогли согреться горячим чаем из гигантского самовара и полакомиться сладостями.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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