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На Буковине верующие УПЦ за 2 месяца построили храм вместо захваченного ПЦУ

10.01.2022 / 11:47
На Буковине верующие УПЦ за 2 месяца построили храм вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
9 января в новом храме состоялась первая Божественная литургия

На Буковине в селе Добрыновцы верующие Украинской Православной Церкви за 2 месяца построили новый храм вместо незаконно перерегистрированного ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, члены общины в честь святителя Николая начали класть кровлю церкви. На очереди - изготовление и установка куполов.

В день памяти первомученика и архидиакона Стефана, 9 января, в новом храме состоялась первая Божественная литургия.

«Замирает сердце, на глазах появляются слезы, когда думаешь свидетелями чего мы стали», - отметил митрополит Мелетий после первой Божественной литургии в новом храме в честь святителя Николая.

В апреле 2019 года из-за незаконной перерегистрации устава общины УПЦ в селе Добрыновцы (согласно новому «документу», составленному без ведома верующих, они перешли в «ПЦУ»), двери храма были опечатаны. Приход, который был зарегистрирован ещё в 1991 году, оказался на улице. С 19 мая 2019 года община молилась в переоборудованном помещении на территории бывших колхозных построек.

Закладка нового храма состоялась 31 октября 2021 года. Её совершил викарий Черновицко-Буковинской епархии епископ Хотинский Вениамин. 

В строительстве прихожанам УПЦ из села Добрыновцы помогали верующие из окрестных сёл - Задубровки, Товтры и других.

 

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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