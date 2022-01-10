Войти | Зарегистрироваться
10:17

понедельник,
10 января
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель Албанской Церкви считает, что для преодоления церковного раскола необходимо примирение

10.01.2022 / 09:20
Предстоятель Албанской Церкви считает, что для преодоления церковного раскола необходимо примирение
Источник: orthodoxalbania.org
Утверждение о том, что в Православии нет раскола, а есть лишь разногласия, сродни теории о том, что не существует такого явления, как короновирус

Раскол, с его различными мутациями, очевиден, и необходимо срочно искать лекарство и использовать вакцину, которую определила апостольская традиция: примирение.

Об этом Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий заявил в своем обращении, сообщает orthodoxalbania.org.

Архиепископ Тиранский напомнил, что «с самого начала церковного кризиса в Украине устно и письменно указывал на то, что церковные расколы и раскольники не могут быть исцелены временем», а «напротив, время только углубляет и закаляет их».

Комментируя создание Экзархата РПЦ в Африке, Предстоятель Албанской Церкви отметил, что «отныне простым африканцам будут предлагать перейти в Православие два православных патриархата, которые не имеют общения в таинствах друг с другом».

По его мнению, «утверждение о том, что в Православии нет раскола, а есть лишь разногласия, сродни теории о том, что не существует такого явления, как короновирус. Раскол, с его различными мутациями, очевиден, и необходимо срочно искать лекарство и использовать вакцину, которую определила апостольская традиция: примирение».

Он напомнил, что в ноябре 2019 года направил всем православным Предстоятелям послание, в котором призвал преодолеть «церковную поляризацию». В этом послании, по словам Архиепископа, было указано на «абсолютный приоритет долга единства, необходимость использовать диалог, избегать этно-расовых разделений, срочно активизировать принцип Синодальности, на котором Православная Церковь основывалась на протяжении всех времен».

«Объединенные в Святом Духе, во взаимном уважении и с единственной целью найти мирное урегулирование, мы имеем возможность прийти к решению, общепринятому всей Православной Церковью», – напомнил о своих словах Предстоятель Албанской Церкви.

Он уверен, что «этот настоятельный призыв остается абсолютно актуальным и сегодня».

Источник: Inpress.ua
православие, албанская церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 января
9 января
8 января
7 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.