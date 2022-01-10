Предстоятель Албанской Церкви считает, что для преодоления церковного раскола необходимо примирение

Раскол, с его различными мутациями, очевиден, и необходимо срочно искать лекарство и использовать вакцину, которую определила апостольская традиция: примирение.

Об этом Предстоятель Албанской Православной Церкви Архиепископ Анастасий заявил в своем обращении, сообщает orthodoxalbania.org.

Архиепископ Тиранский напомнил, что «с самого начала церковного кризиса в Украине устно и письменно указывал на то, что церковные расколы и раскольники не могут быть исцелены временем», а «напротив, время только углубляет и закаляет их».

Комментируя создание Экзархата РПЦ в Африке, Предстоятель Албанской Церкви отметил, что «отныне простым африканцам будут предлагать перейти в Православие два православных патриархата, которые не имеют общения в таинствах друг с другом».

По его мнению, «утверждение о том, что в Православии нет раскола, а есть лишь разногласия, сродни теории о том, что не существует такого явления, как короновирус. Раскол, с его различными мутациями, очевиден, и необходимо срочно искать лекарство и использовать вакцину, которую определила апостольская традиция: примирение».

Он напомнил, что в ноябре 2019 года направил всем православным Предстоятелям послание, в котором призвал преодолеть «церковную поляризацию». В этом послании, по словам Архиепископа, было указано на «абсолютный приоритет долга единства, необходимость использовать диалог, избегать этно-расовых разделений, срочно активизировать принцип Синодальности, на котором Православная Церковь основывалась на протяжении всех времен».

«Объединенные в Святом Духе, во взаимном уважении и с единственной целью найти мирное урегулирование, мы имеем возможность прийти к решению, общепринятому всей Православной Церковью», – напомнил о своих словах Предстоятель Албанской Церкви.

Он уверен, что «этот настоятельный призыв остается абсолютно актуальным и сегодня».