Социальный отдел УПЦ передал инвалидные коляски и продукты бездомным пенсионерам

Сотрудники «Миссии милосердия» Синодального социально-гуманитарного отдела Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь жителям Центра комплексного обслуживания бездомных в селе Ясногородка на Киевщине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм «Церква допомагає», людям, на старости лет оставшимся без собственного жилья, привезли ходунки и инвалидные коляски, угостили сладостями.

Протоиерей Александр Проченко исповедовал всех желающих и причастил Святых Христовых Таин пятерых пенсионеров.

«Отрадно было видеть, что в таком месте есть бездомные старички, которые не только остались людьми, но и пытаются жить по-христиански», – поделился священник.

Руководство центра волнуется о психологическом состоянии своих жильцов, поэтому Синодальный социально-гуманитарный отдел УПЦ взял их под свою опеку. Клирики планируют регулярно приезжать в Ясногородку для духовной и материальной поддержки бездомных пенсионеров. В следующий раз они решили привезти Библии и духовную литературу.

Желающие могут поддержать «Миссию милосердия» по реквизитам.