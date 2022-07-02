В Северодонецкой епархии УПЦ разрушено более 40 храмов

В Северодонецкой епархии Украинской Православной Церкви более 40 храмов разрушено и выгорело без возможности восстановления.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, в таком состоянии в результате боевых действий находятся храмы, часовни и другие приходские помещения.

«Масштаб разрушений святынь колоссальный, как и всего инфраструктуры нашего региона, – говорит правящий архиерей Северодонецкой епархии митрополит Никодим, – поэтому сложно даже представить, сколько нужно времени и средств, чтобы восстановить все. Объективно говоря, это значит снова отстроить».

Отмечается, что точное количество и характер разрушений пока установить невозможно, поскольку в некоторых населенных пунктах военные действия продолжаются.