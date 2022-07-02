В Северодонецкой епархии УПЦ разрушено более 40 храмов

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Какие витамины для ногтей выбрать30.06.2022 / 17:49Каждая женщина мечтает о красивом маникюре и красивых ногтях. Но постоянное соприкасание с лаками, химическими средствами, биохимией истончают ногтевую пластину. По ногтям можно определить здоровье человека. Чтобы поддерживать здоровье и красоту ваших ногтей, перейдите по ссылке https://med-magazin.ua/cat_368.htm/dlja-volos-nogtej-i-kozhi/, тут вы сможете подобрать правильный комплекс витаминов для ногтевой пластины.
Парфюмерия Tom Ford09.05.2022 / 20:40Американский молодой бренд выпускает изысканные и элегантные ароматы, в которых переплетаются роскошь, смелость, сексуальность и гламур. Создатель духов Том Форд считал, что парфюм имеет для человека такое же большее значение, как и красивая одежда. Поэтому серьезно и ответственно подходил к созданию каждой композиции.
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Тепловизор для электрического оборудования18.06.2022 / 16:25Тепловизор для работы с электрическим оборудованием – это незаменимый помощник, помогающий определять различные неисправности в работе оборудовании, либо используется с целью правильно установки нового оборудования. В отличие от других способов диагностики, есть возможность проводить исследования, без прерывания работы всей системы. А также, если тепловизор купить, повышается безопасность персонала – все изменения можно проводить дистанционно. Рассмотрим, какие возможности скрывает оборудование и какое оборудование подойдет больше всего.Последние новости рубрики
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