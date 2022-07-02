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УПЦ в епархиях помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся

01.07.2022 / 12:05
УПЦ в епархиях помогает украинским военным, беженцам, медикам и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

 Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Община Свято-Троицкого храма Кременчуга закупила продукты питания для воинов, защищающих Украину на передовой. Куратор по сортировке и логистике помощи беженцам Кременчугской епархии протоиерей Константин Маслов организовал транспортировку необходимых лекарств в боевые бригады.

В Александрии у корпуса Покровского монастыря епархиальные волонтеры провели благотворительную трапезу для малоимущих людей.

В Харьковской епархии клирики Владимирского храма Харькова протоиерей Ростислав Сабельников и диакон Владимир Малиновский передали продукты питания жителям района Салтовка.

В этот же день иерей Сергей Казимир передал гуманитарную помощь Харьковской городской детской клинической больнице №2.

Харьковская епархия получила благотворительную гуманитарную помощь от Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам. Ее передадут жителям Харькова и Харьковской области.

На Сумщине прихожане храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Аз есмь с вами и никто же на вы» города Ворожба собрали одежду, обувь и другие вещи для семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Настоятель храма протоиерей Александр Кривохижа передал данную помощь директору КУ Белопольского городского совета "Белопольский городской центр социальных служб" Алле Лустенко.

В Сумском епархиальном управлении 29 июня состоялась встреча митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия с военными ВСУ. Архипастырь поблагодарил военнослужащих за защиту Сумщины от российской военной агрессии и подарил им икону Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Также митрополит Евлогий передал двадцать комплектов тактических аптечек для оказания первичной медицинской помощи, приобретенных за благотворительные пожертвования православных верующих города Сумы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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