УПЦ молится за упокой погибших от ракетного удара в жилой дом на Одесчине

Украинская Православная Церковь молится об упокоении убитых мирных жителей Белгород-Днестровского района, погибших сегодня в результате жестокого авиационного ракетного удара России по жилой многоэтажке.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, духовенство Белгород-Днестровского благочиния оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших и духовную поддержку.

«Одесская епархия УПЦ осуждает бесчеловечное преступление армии России против украинского мирного населения, как и все преступления-бомбардировки городов и поселков всей Украины. Нет никаких оправданий этой войне!», - подчеркнули в епархии.

Сегодня во время Божественной литургии, которую совершили викарии Одесской епархии УПЦ архиепископ Диодор и архиепископ Виктор возносились молитвы о погибших.

В результате ночного ракетного удара в девятиэтажку в поселке Сергеевка погибло 18 человек, из них 2 детей. 30 человек ранены.