Митрополит УПЦ выразил соболезнования погибшим от ракетного удара в Кременчуге

В Кременчуге митрополит Николай отслужил панихиду за убитыми в результате ракетного удара в ТЦ «Амстор» и выразил соболезнования родственникам и близким пострадавших.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кременчугской епархии, митрополит Николай молился за упокой душ погибших в Свято-Троицком храме Кременчуга. После богослужения владыка вместе со священством возложили цветы у места трагедии.

«В результате вражеского ракетного удара со стороны Российской Федерации по торговому центру «Амстор» преждевременно оборвалась жизнь большого количества людей. Родители потеряли детей, дети остались без родителей, семьи переживают большую грусть. Жизнь – бесценный дар. Верим, что всех причастных к этому великому злодеянию ждет Суд Господень, который не минует их ни в этой жизни, ни в вечности», - подчеркнул митрополит Николай в обращении.

Владыка выразил родственникам и близким пострадавших соболезнования.

«Молимся за всех умерших, чтобы Господь успокоил их души в Царстве Небесном, где пребывают все праведные!», – говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг. Согласно официальным данным, по состоянию на 1 июля, погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.