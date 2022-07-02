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Митрополит УПЦ рассказал об открытии церковных общин УПЦ заграницей

01.07.2022 / 14:30
Митрополит УПЦ рассказал об открытии церковных общин УПЦ заграницей
Источник: Центр информации УПЦ
За время войны было открыто около 10 приходов Украинской Православной Церкви, в настоящее время в процессе организации еще столько же

Миграция украинцев за границу в связи с военными действиями в Украине – это пастырский вызов для Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Синодального отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви митрополит Мелетий рассказал в интервью французскому изданию Orthodoxie.com.

«Мы пользуемся статистикой, предоставляемой государственными или международными структурами. Они говорят о 7 миллионах беженцев и прогнозируют, что около 2,5-3 миллионов украинцев останутся жить за границей. Такое количество беженцев сравнимо с населением некоторых европейских стран. Естественно, что миграция людей является пастырским вызовом для Церкви и мы стараемся отвечать на него», - подчеркнул владыка.

Митрополит Мелетий рассказал, что за время войны было открыто около 10 приходов Украинской Православной Церкви, в настоящее время в процессе организации еще столько же.

«Ориентируемся на запросы с мест организованного пребывания наших верующих за границей. Приходы открываются во многих странах Европы – Дании, Германии, Швейцарии, Нидерландах и других странах», – поделился глава ОВЦС.

Как сообщалось ранее, митрополит Мелетий объяснил, чтоУкраинская Православная Церковь связана с Поместными Церквами через молитвенное поминание Митрополитом Онуфрием Предстоятелей этих Церквей во время литургии.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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