Зверинецкий монастырь УПЦ передал гуманитарную помощь в Харьков и Славянск

Верующие и православные волонтеры киевского Зверинецкого монастыря отправили гуманитарный груз на Восток Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук монастыря, православные волонтеры во главе с диаконом Зверинецкого монастыря Владимиром (Ленем) доставили продукты и товары первой необходимости волонтерам Харькова и Славянска.

«Часть груза и монастырский хлеб привезли в подразделение, где проходит службу Иван – певчий монастырского хора», – поделились в монастыре.

Собрать гуманитарную помощь помогли прихожане УПЦ, благотворительный фонд «Каритас Архидиецезия Вроцлав» и общественная организация «Лицом к культуре».

Как сообщалось ранее, при поддержке Украинской Православной Церкви в регионы, приближенные к боевым действиям, передадут современные автомобили «Скорой помощи».