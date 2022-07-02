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Священник УПЦ рассказал о том, что нельзя делать, когда приходишь в храм

30.06.2022 / 13:20
Священник УПЦ рассказал о том, что нельзя делать, когда приходишь в храм
Источник: Центр информации УПЦ
Священник привел пример о том, допустимо ли в храме поворачиваться к алтарю спиной

В Православии всё должно способствовать разговору души с Богом, а не накладыванию на эту душу «бремен неудобоносимых».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В духовном делании православного христианина очень важным является внутреннее намерение человека, устремление его воли в добро или во зло. С каким намерением совершается тот или иной поступок – вот в чем вопрос, как писал классик. Есть поступки, которые совершаются: из-за внутреннего влияния добродетели (поступки от Бога); из-за природы человеческой (психики, физиологии и пр.); по страсти-греху (от диавола). Соответственно, у каждого поступка есть свой заряд: положительный у добродетельных поступков, отрицательный у грешных и нейтральный у поступков, совершаемых из-за физиологии – по природе человеческой», - объяснил священник.

Священник привел пример о том, допустимо ли в храме поворачиваться к алтарю спиной.

«Бывает, что он совершается по добродетели (священник, благословляющий народ во время богослужения, выходящий на малый или великий вход на Литургии, выходящий на амвон на отпуст или проповедь). Бывает, что и мирянин совершает поступок добродетели, повернувшись спиной к алтарю: мама поднимает упавшего ребенка; мужчина, помогающий бабушке встать с колен во время земных поклонов; служащая храма, поднимающая с пола упавшую от жары с подсвечника свечку; повернулся, чтобы поцеловать икону; пошел в лавку, чтобы написать записку или купить свечи. Есть поступки от греха, которые человек совершает спиной к алтарю. Если он внутренне настроен на святотатство, на осквернение святыни, на дерзкое, богохульное отношение к ней», - поделился отец Андрей.

Также грехом может являться когда православный христианин «вошел в храм, как в музей, ходит туда-сюда во время службы, будто он не в доме Божием».

Священник подчеркнул, что чрезмерная зацикленность на внешнем отдаляет от Бога.

«Есть определенные правила Устава. Но не нужно к правилам Устава придумывать еще свои правила. Потому что это уже искажение истины. И удаление от нее… Православие – жизнь, а не концлагерь. Свобода, а не тюрьма. Это прекраснейшая светлая дорога, которая ведет к Богу и в которой правила Устава – ступени, по которым ты восходишь вверх и вверх»,- подытожил отец Андрей Чиженко.

Источник: Inpress.ua
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