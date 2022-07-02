Более 100 машин «Скорой помощи» при поддержке УПЦ передадут в больницы Украины

В регионы, приближенные к боевым действиям, передадут современные автомобили «Скорой помощи».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на fundnovynskyi.org, благотворительную инициативу реализует Фонд Вадима Новинского вместе с Украинской Православной Церковью.

Митрополит Николаевский и Очаковский Питирим от имени УПЦ передал Николаеву 5 машин скорой помощи, закупленных в Европе.

Машины будут закреплены непосредственно за лечебными учреждениями города, что позволит более качественно оказывать медицинскую помощь. Речь идет о больницах №4 и №5, роддоме №1, ЦПМСП №3, Центре социально-значимых болезней.

«Это очень важная помощь, когда наши учреждения несут чрезмерную нагрузку и занимаются лечением раненых: и военных, и гражданских. Несмотря на то, что мы прифронтовый город, мы оказываем всю медицинскую помощь николаевцам, которые сегодня проживают в городе, в полном объеме. Это и роды – более тысячи произошло, это и люди с инсультом, получающие тромболизис, это и наши больные с ВИЧ инфекцией, туберкулезом. Поэтому сегодня мы очень благодарим всех людей, которые нам оказывают такую сверхмощную помощь. Сразу 5 автомобилей наши заведения не получали никогда. Некоторые вообще не имели авто для транспортировки больных. Машины имеют оборудование для пациентов с особыми потребностями, мы сможем их безопасно перевозить», - отметила начальник управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай.

Ранее десятки машин были переданы в больницы Запорожья и Кривого Рога, волонтерскую организацию Центр спасения жизни, одна из машин работает в Сумской области, 2 машины переданы в Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова для формирования мобильных бригад.