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На Хмельнитчине активисты ПЦУ захватили Введенский храм УПЦ

30.06.2022 / 15:30
На Хмельнитчине активисты ПЦУ захватили Введенский храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Ранее в Почапинцах провели собрание территориальной общины, на котором состоялось «голосование» о переводе Введенской церкви в ПЦУ

В Каменец-Подольском районе активисты ПЦУ захватили Введенский храм Украинской Православной Церкви в селе Почапинцы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на svsobor.com, несмотря на то, что сторонников ПЦУ полиция предупреждала о незаконности рейдерских действий, 29 июня они ворвались на территорию храма, спилили замки болгаркой и объявили, что храм принадлежит им.

Ранее в Почапинцах провели собрание территориальной общины, на котором состоялось «голосование» о переводе Введенской церкви в ПЦУ.

 «Не имея никаких документов, нарушители закона объясняют свои действия решением председателя Хмельницкой ОВА «Об изменении юрисдикции религиозной общины», – отметили в сообщении.

Организовывали незаконные действия староста села Почапинцы и священник ПЦУ из села Заричанка.

«Их действия являются грубым нарушением действующего законодательства, поскольку голосование и принятие решения были проведены исключительно жителями села, не принадлежащим к членам религиозной общины», - подчеркнули в епархии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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