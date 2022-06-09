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Верующие УПЦ передали гуманитарную помощь семьям, пострадавшим от войны

09.06.2022 / 13:02
Верующие УПЦ передали гуманитарную помощь семьям, пострадавшим от войны
Источник: Центр информации УПЦ
С начала войны помощь получили семьи из Киева, Березани, Николаева, Черновцов, Полтавской, Житомирской и Черниговской областей

Верующие Украинской Православной Церкви благодаря поддержке Буковинского религиозного фонда и православных приходов в Италии передали гуманитарную помощь семьям, пострадавшим от военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм благотворительного фонда «Фавор», с начала войны помощь получили семьи из Киева, Березани, Николаева, Черновцов, Полтавской, Житомирской и Черниговской областей.

«Сегодня мы получили вашу посылку. Дети очень довольны. Большое спасибо тем людям, которые, несмотря на такое тяжелое время, помогают таким людям, как мы. Мы вам очень благодарны. Дай Бог вам здоровья и успехов во всем», – поделилась Людмила Щепанская, жительница села Свитын Житомирской области.

Семьи с детьми получили адресную гуманитарную помощь в виде наборов продуктов длительного хранения, средств гигиены и бытовой техники. 

«Греет сердце, что война против украинского народа сплотила не только нашу армию, но и всех, кто стремится помогать друг другу», - отметили в «Фаворе».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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