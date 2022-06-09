На Ровенщине после попытки захвата храма активисты ПЦУ мстят верующим УПЦ

В Ровенской области в селе Хорев после неудачной попытки захвата Петропавловского храма Украинской Православной Церкви совершены хулиганские действия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии,

неизвестные написали нецензурные ругательства на стенах сельсовета и магазина, принадлежащего одному из прихожан храма.

Местные жители 5 июня обнаружили непристойные надписи на стенах магазина и сельсовета и успели заметить человека, который их сделал.

Жители села утверждают, что хулиганом является сторонник ПЦУ, который таким образом решил отомстить верующим УПЦ и главе сельсовета после неудачной попытки захвата Петропавловского храма. Магазин и сельсовет располагаются в одном здании.

«Следы хулиганства зафиксировали на видео, материалы передали в полицию», – поделились в епархии.

Как сообщалось ранее, 4 июня в селе Хорев сторонники ПЦУ попытались захватить Петропавловский храм УПЦ. По словам местных жителей, не дожидаясь окончания комендантского часа, рано утром местный житель попытался сломать двери храма с помощью болгарки, перегородив микроавтобусом въезд на прихрамовую территорию. Прихожане вызвали полицию, староста села предложил опечатать церковь, однако верующие УПЦ не согласились и пообещали отстаивать свои права на храм в суде.