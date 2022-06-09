Войти | Зарегистрироваться
13:43

четверг,
09 июня
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине после попытки захвата храма активисты ПЦУ мстят верующим УПЦ

09.06.2022 / 12:55
На Ровенщине после попытки захвата храма активисты ПЦУ мстят верующим УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Местные жители 5 июня обнаружили непристойные надписи на стенах магазина и сельсовета и успели заметить человека, который их сделал

В Ровенской области в селе Хорев после неудачной попытки захвата Петропавловского храма Украинской Православной Церкви совершены хулиганские действия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии,

неизвестные написали нецензурные ругательства на стенах сельсовета и магазина, принадлежащего одному из прихожан храма.

Местные жители 5 июня обнаружили непристойные надписи на стенах магазина и сельсовета и успели заметить человека, который их сделал.

Жители села утверждают, что хулиганом является сторонник ПЦУ, который таким образом решил отомстить верующим УПЦ и главе сельсовета после неудачной попытки захвата Петропавловского храма. Магазин и сельсовет располагаются в одном здании.

«Следы хулиганства зафиксировали на видео, материалы передали в полицию», – поделились в епархии.

Как сообщалось ранее, 4 июня в селе Хорев сторонники ПЦУ попытались захватить Петропавловский храм УПЦ. По словам местных жителей, не дожидаясь окончания комендантского часа, рано утром местный житель попытался сломать двери храма с помощью болгарки, перегородив микроавтобусом въезд на прихрамовую территорию. Прихожане вызвали полицию, староста села предложил опечатать церковь, однако верующие УПЦ не согласились и пообещали отстаивать свои права на храм в суде.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июня
8 июня
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.