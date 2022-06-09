Прихожане УПЦ и монахи Киево-Печерской лавры приобрели автомобиль для медиков ВСУ

Верующие Украинской Православной Церкви приобрели военный внедорожник для медиков.

Как сообщает Центр информации УПЦ, десятиместный военный внедорожник прибыл из Польши.

«В настоящее время автомобиль технически модернизируют для выполнения медицинско-эвакуационных и санитарно-спасательных задач ВСУ. УПЦ заботится обо всех сыновьях и дочерях Украины, которые защищают родную землю. Вместе с Богом, с УПЦ – мы сила!», – написал архимандрит Онуфрий (Куц).

Автомобиль приобретен на пожертвования прихожан и священников УПЦ, монахов Киево-Печерской лавры, общины Параскевского прихода и Духовно-Просветительского центра (монастыря) УПЦ в селе Ратнов на Волыни.

Как сообщалось ранее, на Львовщине в Бориславе Свято-Покровский приход Украинской Православной Церкви передал легковой автомобиль на нужды ВСУ.