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Полтавская семинария УПЦ будет обучать миссионерству и иконописи

09.06.2022 / 13:16
Полтавская семинария УПЦ будет обучать миссионерству и иконописи
Источник: Центр информации УПЦ
Прием документов производится в режиме онлайн до 24 августа

Полтавская Духовная семинария начала вступительную кампанию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на missia.org.ua, в учебном заведении готовят будущих священников, миссионеров, иконописцев и регентов-псаломщиков церковного хора.

Прием документов производится в режиме онлайн до 24 августа. Поступающим необходимо отправить сканкопии необходимых документов по электронной почте: [email protected] Оригиналы документов необходимо донести во время вступительных экзаменов.

Богословско-миссионерский и миссионерско-катехизаторский факультеты – структурные подразделения Полтавской семинарии, которые готовят специалистов в области православного богословия, кандидатов в церковно- и священнослужителей, миссионеров, преподавателей для богословских школ и, в дальнейшем, специализации на программах магистерского уровня. На богословско-миссионерский и миссионерско-катехизаторский факультет принимаются лица мужского и женского пола православного вероисповедания в возрасте от 17 лет. Срок обучения – 4 года. Формы обучения: стационарная, заочная и дистанционная (последняя для отдельной категории лиц).

Во время обучения студенты проходят богослужебную практику, приобретают навыки Церковного устава, пения и чтения на церковнославянском языке.

Контактные телефоны: +38 096-129-56-21 – дежурный на проходной, +38 096 129-82-64 – дежурный преподаватель.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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