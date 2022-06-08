Вышел новый выпуск журнала об истории и современности Киево-Печерской лавры

Вышел второй в этом году номер журнала Киево-Печерской лавры «Печерский Благовестник».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, открывает выпуск архивное интервью с Предстоятелем УПЦ Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием «То, что происходит сейчас, — испытание нашей любви к Богу и ближнему».

В рубрике «Слово Наместника» митрополита Павел размышляет о том, что такое монашество.

В рубрику «Богословие» вошли такие материалы: «Иисус Христос. Начало Евангелия», «Слово как дар Божий и самоопределение личности», «О ложных и истинных путях покаяния».

«Страницами Лаврской истории» - тексты о Благовещенском пещерном храме, о преподобном Захарии постнике, а также других насельниках Лавры, проживавших в прежние времена.

В номере опубликовано продолжение воспоминаний историка, профессора Ивана Николаевича Никодимова, который проживал в Лавре до 1943 года и во время пребывания в монастыре составил исторические очерки.

Традиционно в журнал вошла подборка стихотворений пресс-секретаря Предстоятеля УПЦ архимандрита Пафнутия (Мусиенко).

Приобрести свежий выпуск «Печерского Благовестника» можно в книжных лавках Киево-Печерской Лавры, а также в онлайн-магазине Лавры lavra.com.

Скачать электронные версии предыдущих номеров можно на сайте Лавры.