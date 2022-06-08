Управделами УПЦ рассказал, почему завистливый человек не бывает счастливым

Завистливый человек, не довольствуясь тем, что он имеет, начинает обвинять в своих бедах как своих ближних, так и Самого Бога.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в новом выпуске видеоцикла о десяти заповедях на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего» (Исх. 20:17).

Митрополит Антония пояснил, что десятая заповедь запрещает не просто желание как таковое - в обычных желаниях ничего предосудительного нет, а именно зависть, то есть «недовольство тем, что мы имеем, и пожелание того, что принадлежит другим».

Он привёл слова святителя Николая Сербского: «Зависть - это семя греха: сегодня мы только хотим то, что принадлежит нашему ближнему, а завтра, под влиянием зависти, мы уже можем желаемое нами, но не принадлежащее нам, присвоить себе».

«Святая Церковь учит: нет незначительных и мелких грехов, но каждый грех - это нарушение связи с Богом, и он ведёт нас только к одному - к духовной погибели», - продолжил владыка.

Далее управделами УПЦ раскрыл, что говорят о зависти святые отцы.

«Зависть - это самый древний грех, так как завистью дьявола в мир вошёл грех, и именно ради её обуздания был дан Ветхозаветный Закон», - процитировал он слова святителя Амвросия Медиоланского.

«Священное Писание показывает: нельзя не только делать зло людям, но даже иметь греховные завистливые помыслы против них», — отметил архиерей и привёл слова преподобного Никодима Святогорца: «Все заповеди по отношению к ближнему препятствуют человеку лишь во внешних словах и делах греховных. Последняя же заповедь запрещает даже само внутреннее пожелание души. То есть запрещает желать греха в своем сердце, ибо это желание является причиной и корнем всех внешних слов и дел».

«По словам святителя Николая Сербского, любой грех начинается с помысла, и потому опасность зависти заключается в том, что она является началом, семенем других грехов», - продолжил митрополит.

Владыка отметил, что завистливый человек не может быть счастливым. «Завистливый человек, не довольствуясь тем, что он имеет, начинает обвинять в своих бедах как своих ближних, так и Самого Бога. А потому такой человек никогда не сможет быть счастливым и довольным собственной жизнью. Ведь счастье - это не просто некая сумма тех или иных земных благ, а прежде всего состояние души человека», - пояснил иерарх УПЦ.

«Христос Спаситель говорит: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21), - напомнил митрополит. «Это Царство зарождается уже здесь, на земле, с правильного устроения души. И подлинное счастье заключается в том, чтобы разглядеть в том, что приносит каждому из нас повседневная жизнь, дары Божии, а разглядев — благодарить за них Бога», - добавил он.

В завершение цикла о десяти заповедях, митрополит Антоний отметил: «Святые отцы, рассуждая о заповедях Закона Божия, говорили, что последняя, десятая, заповедь является неким мостом, который соединяет Ветхий Завет с Заветом Новым. Потому что в последнем уже говорится о грехе не просто как о некоем совершённом поступке, но прежде всего - как о неправильном направлении мысли и желаний.

Заповедь «Не пожелай…» завершает то откровение, которое было дано Моисею Самим Богом. Но тем самым она снова и снова возвращает нас к его началу - к заповеди о любви и верности Богу», - заключил управделами УПЦ.