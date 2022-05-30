Управделами УПЦ рассказал о главной причине разделений

Единственной причиной всех расколов и разделений является грех.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал митрополита Антония (Паканича), об этом сказал управделами УПЦ сказал во время проповеди за Божественной литургией.

Владыка, говоря об исцелении слепорожденного (Ин. 9, 1-38), объясняет важный момент, без которого невозможно получить здоровье – ни телесное, ни душевное.

«Нужно задуматься над словом «исцеление»: стать целым. Не просто получить здоровье, которое нам нужно, но получить исцеление природы духовной и телесной. Человек целостный по своей природе, но грех разделяет каждого на тело и душу, мысли и свободу. Грех разрывает человека и внутри, и в людском обществе», – говорит митрополит Антоний.

Архиерей отметил, что кроме греха, безусловно, есть еще и множество других причин, по которым люди разделяются в семьях, в обществе, в стране.

«Но главная причина – в грехе, в том, что человек не отказывается от греха, не хочет жить без греха. А грех уже обрамляется в разные личины – красивые, приятные, очень чувствительные для нашей жизни», – отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний добавил, что когда человек молится об исцелении – как душевном, так и телесном, он в первую очередь должен бороться с грехом.