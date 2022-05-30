В УПЦ объяснили, можно ли поздравлять представителей других религий с их праздниками

Поздравляя представителей другой конфессии с их религиозными праздниками, православные проявляют уважение к ближним.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Пучков в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Поздравляя иноверца с праздником, мы ни в коем случае не признаём за его религиозной традицией истинности и уж тем более не предаём Христа и не грешим против верности Церкви. Мы лишь демонстрируем простое человеческое уважение к ближнему и внимание к тому, что для него имеет важность. Поскольку в данной ситуации фокус нашего внимания направлен не на праздник, а на конкретного человека. По отношению к этому человеку мы и проявляем, если хотите, такт, воспитанность и вежливость», - отметил священник.

Он напомнил, что любовь к Богу проявляется в любви к ближним.

«Разве верующему человеку не нужно быть вежливым? Или неуважительное отношение к ближнему, какой бы он ни был веры, уже перестало быть грехом? Если апостол ставит христианам в обязанность быть в мире со всеми (Рим. 12:18), то не тем ли более христианин должен вести себя уважительно по отношению ко всякому человеку? А нормальное, уважительное отношение невозможно без соблюдения норм приличия», - сказал протоиерей Владимир.

Священник объяснил, что нормальным видится благодарность в ответ на поздравление с христианским праздником из уст иноверца, а также не менее естественным является и поздравление иноверца с его праздником.

«В конце концов, мы призваны относиться к ближним с любовью, а любовь, как известно, предусматривает умение плакать с плачущими и смеяться со смеющимися. Иноверец же, по причине свой веры, нашим ближним быть не перестаёт. Так почему бы не отнестись к нему любовью? Любовь ведь такова, что, сколько ею ни делись, от нас точно не убудет. И от поздравления иноверца не пострадают ни вера, ни душа, ни церковность», - подытожил отец Владимир.