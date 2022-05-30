Епископ УПЦ рассказал, как проходил Собор Украинской Православной Церкви

Во время Архиерейского Собора УПЦ ощущалась ценность разных мнений и соборность Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«В процессе подготовки к собранию Блаженнейший Митрополит Онуфрий неоднократно говорил: «Мы должны услышать каждого». Вот и открывая заседание Предстоятель подчеркнул, что наша Православная Церковь – соборноправная, поэтому в ее жизни ценен голос каждого верующего, священника и епископа, которые вместе и составляют Церковь. И управляется Она не одним человеком - Предстоятелем, а Самим Христом. Действительно, Собор УПЦ это и показал», - отметил епископ Виктор.

Он поделился, что в ходе Собора были выслушаны различные мнения, первыми выступили архиереи, совершающие своё служение на оккупированных территориях Украины.

«Никого не перебивали, никому не мешали говорить то, что исходило от сердца. Никакого давления на выступающих и указания какое мнение «правильное» тоже не прослеживалось. Решение о том, что собрание должно приобрести статус Собора принималось не лично Блаженнейшим, а всеми присутствующими. Вот в такие минуты ощутимо понимается что такое соборность Церкви», - сказал владыка.

Он поделился, что во время Собора «в воздухе витало ощущение того, что среди нас присутствует и нами руководит Святой Дух».

«Ощущалась подлинная свобода во Христе, та свобода, которая присутствовала ещё на Апостольском Соборе в Иерусалиме в 51 году. И, наверное, не случайно, что именно в день проведения Собора Украинской Православной Церкви на Литургии прозвучало апостольское чтение (Деян.15, 5-34), посвящённое первому в истории Церкви Собору», - подытожил епископ Виктор.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви 27 мая состоялся Архиерейский Собор, на котором было принято решение об изменениях в Устав Церкви.

Собор принял дополнения и изменения в Уставе об управлении Украинской Православной Церкви, что свидетельствует о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви.