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На Буковине священники УПЦ отпели двух погибших украинских воинов

30.05.2022 / 13:50
На Буковине священники УПЦ отпели двух погибших украинских воинов
Источник: Центр информации УПЦ
Черновицко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнования семьям воинов и просит всех молиться за упокой их душ

Священники Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви отпели двух погибших украинских воинов из сел Зеленая и Зеленов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинский епархии, священники выражают соболезнование семьям воинов.

В храме Успения Пресвятой Богородицы села Зеленая митрофорный протоиерей Анатолий Мандрюк в сослужении настоятеля храма протоиерея Георгия Щербана и духовенства епархии возглавил отпевание Сергея Бабия.

Отпевание воина Ивана Сазонова в храме в честь Собора святого Архистратига Михаила села Зеленов совершили благочинный Кицманского округа протоиерей Николай Зеленюк в сослужении настоятеля храма протоиерея Игоря Попивчука и духовенства епархии.

Черновицко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнования семьям воинов и просит всех молиться за упокой их душ.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, Черновицко-Буковинская епархия, воины
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