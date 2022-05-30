На Буковине священники УПЦ отпели двух погибших украинских воинов

Священники Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви отпели двух погибших украинских воинов из сел Зеленая и Зеленов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинский епархии, священники выражают соболезнование семьям воинов.

В храме Успения Пресвятой Богородицы села Зеленая митрофорный протоиерей Анатолий Мандрюк в сослужении настоятеля храма протоиерея Георгия Щербана и духовенства епархии возглавил отпевание Сергея Бабия.

Отпевание воина Ивана Сазонова в храме в честь Собора святого Архистратига Михаила села Зеленов совершили благочинный Кицманского округа протоиерей Николай Зеленюк в сослужении настоятеля храма протоиерея Игоря Попивчука и духовенства епархии.

Черновицко-Буковинская епархия УПЦ выражает соболезнования семьям воинов и просит всех молиться за упокой их душ.